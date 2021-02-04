Батьки записували рухи плоду в животі та за допомогою біозвукової технології Midi переводили їх у звук.

Американський лейбл Sacred Bones навесні випустить альбом Sounds of the Unborn Луки Юпанкі, який вона «записала», перебуваючи в утробі матері.

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Зазначається, що перший в історії альбом, створений виконавцем в утробі матері, буде «вираженням життя в її «космічному стані» - до появи свідомості, можливості мислити, до впливу ззовні та до появи самої людини».

Як створювався альбом

Батьки Луки - бас-гітаристка групи Psychic Ills Елізабет Харт і продюсер Іван Діас Мате - записували рухи плоду в животі протягом п'яти годин та за допомогою біозвукової технології Midi переводили їх у звук.

Потім батьки редагувалита мікшували отриманий запис, максимально зберігаючи оригінальні звуки.

Під час зведення альбому у 2020 році вже народився «музикант» сидів з батьками в студії та «впізнавав власні звуки».

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Автор: УНІАН