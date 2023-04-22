Повернутися Zara і Bershka хочуть і на російський ринок.

Компанія Inditex, ритейлер одягу брендів Zara, Bershka та Stradivarius, розмірковує щодо повернення в Україну. Їхні магазини простоюють з лютого 2022 року - початку повномасштабної російської війни.

Видання "Forbes Україна" з посиланням на слова голови Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максима Гаврюшина повідомляє, що повернутися ритейлер Inditex зможе вже влітку: якщо рішення буде позитивне, підготовка розпочнеться у липні і займе місяць. Тобто, відкритися торгові точки можуть у період із серпня по листопад 2023-го.

"Безпека наших співробітників та їхніх сімей залишається пріоритетом. Inditex продовжує розробляти спеціальний план підтримки своїх співробітників та магазинів", – прокоментували у центральному офісі Inditex.

Відео дня

Водночас, як писав УНІАН раніше, повернутися Zara і Bershka хочуть і на російський ринок, однак під новими назвами. Bershka в Росії називатиметься Ecru, а Zara – Maag. Згідно з інформацією "Медузи", одяг для продажу саме на території РФ буде вироблятися у Туреччині та Китаї.

Компанія Inditex заявила про вихід з ринку РФ ще на початку березня 2022-го року. Тоді були закриті більше, ніж пів тисячі торгових точок та онлайн-магазини.

Бренди, які не покинули Росію - що відомо

Такі компанії, як Raiffeisen, Credit Europe, Unicredit, OTP, Auchan, Metro, Benetton, Calzedonia, Etam та Lacoste продовжують працювати у Росії, фінансуючи економіку країни-агресора.

Понад те, нещодавно Insider, le Monde та Bellingcat опублікували розслідування, яке виявило, що французька мережа супермаркетів "Ашан" в Росії допомагає окупантам з товарами на фронті під виглядом гуманітарної допомоги і збирає дані про своїх співробітників для їхньої мобілізації. Зокрема, після оголошення мобілізації, мережа допомагала російським військкоматам виконувати норму: просто на робочому місці співробітникам вручали повістки і пропонували звільнитися. Після чого НАЗК включило компанію до списку міжнародних спонсорів тероризму.

Водночас, згідно з даними журналістів, Raiffeisen Bank хоч і продовжує працювати в Україні, однак фінансова структура банку визнає так звані "ЛНР" та "ДНР".

Вас також можуть зацікавити новини: