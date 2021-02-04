Жінку підозрюють у "спробі незаконного перетину державного кордону в обхід встановленого пункту пропуску в бік Російської Федерації".

У російській ФСБ повідомили про затримання в окупованому Криму громадянки України.

Читайте такожДо Конгресу внесли законопроект про нові санкції проти РФ за вбивство Нємцова та отруєння НавальногоПро це повідомляє Радіо Свобода з посилання на окупаційне "провладне" видання "Кримінформ".

"Громадянка України затримана співробітниками "Прикордонного управління ФСБ Росії по Республіці Крим" при спробі незаконного перетину державного кордону в обхід встановленого пункту пропуску в бік Російської Федерації", - повідомили в управлінні ФСБ.

У відомстві стверджують, у жінки не було "дійсних документів, що засвідчують особу".

Уточнюється, що жінку 1966 року народження російські прикордонники виявили і затримали за декілька сотень метрів від автомобільного пункту пропуску в Армянську.

Проти затриманої порушено кримінальну справу за статтею про "перетин державного кордону Російської Федерації без дійсних документів на право в’їзду в Російську Федерацію".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Водночас підтвердження даної інформації з інших джерел немає.

Вам може бути цікаво

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи