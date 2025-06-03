Вантажівка заїхала у цех з хімічними речовинами.

У Нижегородській області після вибуху виникла пожежа на Заволзькому моторному заводі, який спеціалізується на виробництві бензинових і дизельних двигунів.

Вночі МЧС регіону повідомило, що на вулиці Радянська горять вантажний автомобіль із цистерною та покрівля цеху. Попередня площа пожежі - 75 квадратних метрів. Внаслідок загоряння постраждав чоловік, його госпіталізували. Наразі рятувальники намагаються ліквідувати пожежу.

За даними російського проєкту ВЧК-ОГПУ, вибух стався після прибуття фури до цеху з хімічними речовинами. Вже після цього вогонь перекинувся на дах будівлі.

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У Росії бояться вантажівок

Нагадаємо, після масштабної операції Служби безпеки України під назвою "Павутина", яка призвела до ураження стратегічної авіації РФ, у російському суспільстві спостерігається зростання тривоги щодо безпеки транспортних засобів, зокрема вантажівок.

СБУ повідомляє, що підготовка до операції тривала півтора року. Понад 100 дронів були таємно доставлені на територію Росії та приховані всередині мобільних дерев’яних конструкцій.

Вражені росіяни знімали на відео, як дрони-камікадзе вилітають з вантажівок та летять атакувати їхні авіаційні бази.

У зв'язку з цим, у російських медіа та соціальних мережах з'явилися повідомлення про посилення перевірок вантажівок на дорогах. Особливу увагу приділяють фурам, які можуть перевозити небезпечні вантажі або бути використані для диверсійних цілей.

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