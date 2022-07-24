Збройні сили Китаю стали агресивнішими, заявив американський генерал / Ілюстрація / REUTERS

Збройні сили Китаю за останні п'ять років стали більш агресивними та небезпечними.

Таку заяву зробив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час поїздки в Індо-Тихоокеанський регіон, пише The Wall Street Journal. Поїздка Міллі у регіон зосереджена на загрозі Китаю. 

За його словами, за вказаний час значно збільшилася кількість перехоплень китайських літаків і кораблів в Тихоокеанському регіоні силами США та інших партнерів. "В рівній пропорції" збільшилася й кількість небезпечних інцидентів.

"Китайські збройні сили у повітрі та на морі стали значно активніше і помітно більш агресивні у цьому конкретному регіоні", – заявив генерал.

Напередодні Міллі ставив перед своїм штабом завдання зібрати детальну інформацію про взаємодію між Китаєм і США у зазначеному регіоні.

Найближчим часом генерал Міллі повинен взяти участь у нараді глав оборонних відомств Індо-Тихоокеанського регіону в Сіднеї, де ключовими темами будуть ескалація військового зростання Пекіна і необхідність збереження вільного, відкритого і мирного Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, раніше Китай заявив про готовність зробити "рішучі кроки", якщо спікер Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у складі офіційної делегації США.

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