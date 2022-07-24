За словами Марка Міллі, за останні п'ять років у Тихоокеанському регіоні значно збільшилася кількість перехоплень китайських літаків та кораблів.

Збройні сили Китаю за останні п'ять років стали більш агресивними та небезпечними.

Таку заяву зробив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Міллі під час поїздки в Індо-Тихоокеанський регіон, пише The Wall Street Journal. Поїздка Міллі у регіон зосереджена на загрозі Китаю.

За його словами, за вказаний час значно збільшилася кількість перехоплень китайських літаків і кораблів в Тихоокеанському регіоні силами США та інших партнерів. "В рівній пропорції" збільшилася й кількість небезпечних інцидентів.

"Китайські збройні сили у повітрі та на морі стали значно активніше і помітно більш агресивні у цьому конкретному регіоні", – заявив генерал.

Напередодні Міллі ставив перед своїм штабом завдання зібрати детальну інформацію про взаємодію між Китаєм і США у зазначеному регіоні.

Найближчим часом генерал Міллі повинен взяти участь у нараді глав оборонних відомств Індо-Тихоокеанського регіону в Сіднеї, де ключовими темами будуть ескалація військового зростання Пекіна і необхідність збереження вільного, відкритого і мирного Тихоокеанського регіону.

Нагадаємо, раніше Китай заявив про готовність зробити "рішучі кроки", якщо спікер Конгресу США Ненсі Пелосі відвідає Тайвань у складі офіційної делегації США.

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