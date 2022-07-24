Запуск 23-тонного модуля здійснено з космодрому на острові Хайнань.

Китай повідомив про успішний запуск другого з трьох модулів до своєї постійної космічна станція, продовжуючи таким чином спроби завершити будівництво до кінця року.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Офіційний Пекін 24 липня повідомив, що запустив 23-тонний модуль зі свого космодрому на острові Хайнань.

Китай почав будівництво космічної станції з запуском першого модуля у квітні 2011 року.

Всього для проекту знадобиться 11 пілотованих і безпілотних пусків.

Перша сонячна електростанція в космосі:

Китай планує запустити амбітну програму космічних сонячних електростанцій у 2028 році - на два роки раніше початкового графіка.

Згідно з планом, повномасштабна космічна сонячна електростанція буде побудована в чотири черги. Через два роки після першого запуску програма відправить ще один більш потужний супутник на геостаціонарну орбіту приблизно за 36 000 км від Землі для проведення додаткових експериментів.

До 2035 року електростанція потужністю 10 мегават почне постачати енергію деяким військовим і цивільним споживачам.

Очікується, що до 2050 року потужність станції зросте до 2 гігават, приблизно стільки ж, скільки в атомної електростанції, а вартість знизиться до комерційно доступного рівня.

Проблеми створення електростанції в космосі:

Дослідники відзначають, що технологічні проблеми будівництва першої сонячної електростанції в космосі будуть безпрецедентними. Наприклад, для передачі потужних мікрохвиль на велику відстань потрібно антена довжиною в сотні або навіть тисячі метрів, а будь-який рух сонячного вітру, гравітації або двигунів може значно знизити ефективність і точність передачі енергії.

Серед інших проблем - ефективне охолодження різних важливих компонентів; збірка дуже великої інфраструктури на орбіті з багаторазовими запусками; проникнення в атмосферу в будь-яку погоду високочастотними променями; запобігання збитку від астероїдів, космічного сміття або навмисної атаки.

Крім того, за словами Пекінського дослідника, що вивчає міжнародне право в галузі космічної діяльності, космічні сонячні ферми можуть працювати більш ефективно, ніж наземні, оскільки здатні генерувати електроенергію цілодобово, проте "така величезна інфраструктура в космосі може викликати дискомфорт у багатьох країн, особливо у тих, у кого немає технологій або можливостей для її створення".

Потужні мікрохвилі або лазери також здатні блокувати комунікаційні технології або пошкоджувати апаратне забезпечення як зброю спрямованої енергії.

Деякі військові вчені й зовсім запропонували використовувати космічну сонячну енергію в якості зброї масового знищення, яке може бути націлене на місто або управляти погодою.

"Зараз немає міжнародного права, що регулює цю діяльність", - підкреслив дослідник.

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