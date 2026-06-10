Чому Зеленський летів до Лондона через Молдову, а не через Польщу: відповідь МЗС

В українському МЗС радять не політизувати питання логістики президента.

В Міністерстві закордонних справ України вважають штучною прив’язку польоту президента України Володимира Зеленського до Лондона через Молдову, а не через Польщу, з певним загостренням у відносинах між Києвом і Варшавою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу в Києві.

Зокрема, у нього запитали, чому глава держави летів до Великої Британії через Молдову, а не Польщу, і чи пов’язано це з напруженням у відносинах з Варшавою після того, як одному з українських підрозділів ССО дали ім’я Героїв УПА.

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"Я бачив цю прив'язку. Мені здається, що вона штучна. Логістика президента, окремо там, вирішується його службою протоколу. Давайте не шукати, не політизувати питання логістики. І більше того, привертати до них особливу увагу, мені здається, що просто з безпекових міркувань не варто", - наголосив Тихий.

Як відомо, Зеленський 7 червня відправився до Лондона не з польського Жешува, а з Кишинева. Того дня літак глави держави спочатку прибув з Польщі до Молдови.

Ставлення України до Польщі

"Ми розглядаємо Польщу як першого стратегічного союзника, найближчого друга, як країну, яка прийшла нам на допомогу з перших хвилин повномасштабного вторгнення. Країну, яка відкрила свої домівки для українців, країну, яка відіграла лідерську роль у підтримці України з 2022 року", – наголосив Тихий.

Зокрема, йдеться про забезпечення логістики, постачання зброї та інші заходи.

"Ми дуже хочемо, щоб так було і надалі. Звісно, ми розуміємо, що зараз є загострення. Контекст знову історичних дебатів", - додав він.

Разом з тим Тихий звернув увагу, що за попередні півтора року пророблено колосальну роботу для того, щоби знайти порозуміння навіть із найскладніших питань історичного минулого. Цю роботу особисто розблокували міністри Андрій Сибіга та Радослав Сікорський.

Зокрема, були розблоковані пошуково-ексгумаційні роботи й відбуваються перепоховання останків із повагою до християнських цінностей і традицій. І цей процес триває "на тлі навіть усіх цих публічних, дуже загострених дискусій".

"Більше того, я можу сказати, що з українського боку є готовність і надалі додавати дозволи і працювати над цією роботою. Це відображає наш загальний підхід до історичного виміру з Польщею", - відзначив речник.

Водночас, він наголосив, що історичний вимір – не для політики.

"Ми дуже хотіли б, щоб він і залишався там, у площині істориків", – сказав Тихий.

Україна і Польща мають зберігати єдність

"Особливо тому нам прикро, що ми бачимо це загострення, яке, я переконаний, викликає радощі лише в Москві", – заявив речник.

При цьому Тихий озвучив загальний заклик України до Польщі як до союзників і друзів.

"Давайте в минулому шукати приводи для об'єднання за можливостями. І шукати підстави для спільної боротьби з нашим спільним ворогом зараз, який хоче знищити і Україну, і Польщу. І так завжди бувало в минулому, і ми завжди, коли ми були об'єднані, ніхто не не міг забрати нашу свободу, нашу безпеку", - резюмував він.

Візит до Британії - що відомо

У Лондоні відбулася зустріч Зеленського з прем'єром Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем – і хоча принципово нових домовленостей досягнуто не було, сам факт і час проведення зустрічі стали недвозначним сигналом і Путіну, і Трампу.

За оцінкою Sky News, найвпливовіші лідери Європи публічно підтвердили підтримку України саме тоді, коли Київ перехопив ініціативу на полі бою. Лідери погодилися посилити тиск на Москву, обговорили нарощування військової допомоги та окреслили п'ять ключових умов для миру – зокрема негайне припинення вогню, повагу до суверенітету України та юридично обов'язкові гарантії безпеки.

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