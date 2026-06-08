Переговори щодо України у Британії послали важливий сигнал Путіну і Трампу, – Sky News

Європейські лідери дали зрозуміти, що не мають наміру залишатися осторонь.

У неділю, 7 червня, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні.

Як пише Sky News, хоча по суті жодних принципово нових домовленостей ця зустріч не принесла, проте її посил був явним і недвозначним, і надзвичайно важливе значення має саме час проведення цієї зустрічі.

"Найвпливовіші лідери Європи знову висловлюють свою непохитну підтримку Україні. І роблять вони це в момент, коли Київ перехопив ініціативу на полі бою, демонструючи як набраний темп, так і здатність завдавати ударів углиб російської лінії фронту", – підкреслює видання.

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Лідери погодилися з необхідністю посилення тиску на Москву та обговорили нарощування військової підтримки, включаючи системи ППО та можливості нанесення ударів на великі відстані. Вони також визначили ключові принципи будь-якого майбутнього врегулювання: негайне припинення вогню, повага до суверенітету України та юридично обов'язкові гарантії безпеки.

З одного боку, це сигнал Москві про те, що в України ще є козирі в рукаві і що Володимир Путін не може вважати себе переможцем. Але також це є посланням для Вашингтона: Європа вважає, що може і повинна відігравати центральну роль у будь-яких переговорах.

Водночас, зазначається у статті, поки що незрозуміло, чи вплине це на припинення конфлікту, оскільки, хоча військова машина РФ і демонструє ознаки виснаження, проте позиція Путіна поки що не особливо змінилася.

"Москва, як і раніше, вимагає від Києва територіальних поступок – ознака того, що бойові дії, ймовірно, поки що триватимуть", – прогнозує видання.

Заява за підсумками переговорів

Лідери назвали п'ять умов, які мають бути створені для досягнення справедливого і міцного миру. Серед них – припинення бойових дій, збереження нинішньої лінії зіткнення як відправної точки для переговорів. Також Україна має отримати надійні та юридично обов'язкові гарантії безпеки, включаючи розгортання багатонаціональних сил. Російські активи залишаться замороженими доти, доки Росія не припинить свою агресивну війну і не компенсує Україні збитки. Також у будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки.

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