У Росії не збираються обговорювати тему обміну своїх територій, заявив Пєсков.

У Кремлі відкинули можливість обміну землями, про яку напередодні заявив президент України Володимир Зеленський.

Як повідомляє РИА Новости, прессекретар російського правителя Дмтро Пєсков прокоментував заяву українського президента про обмін територіями.

"Росія ніколи не обговорювала і не буде обговорювати тему обміну своїх територій, це неможливо", - процитувало видання Пєскова.

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Він також додав, що "українські з’єднання будуть вигнані з території Росії або знищені, зазначило видання.

Заява Зеленського про обмін територіями: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, Зеленський допустив прямий обмін територіями з Росією для завершення війни. За його словами, якщо президент США Дональд Трамп зможе посадити Україну та Росію за стіл переговорів, то Київ може запропонувати Москві прямий обмін територіями, віддавши захоплені землі в Курській області.

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова у своєму відкинула таку можливість. Вона вкотре назвала українських військовослужбовців, які контролюють частину території Курською області, "неонацистами".

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