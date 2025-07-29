Підземні поштовги магнітудою 2,3 зафіксували сьогодні вранці.

Сьогодні, 29 липня, рано вранці в Україні стався землетрус. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, землетрус о 05:15 зареєстровано в районі населених пунктів Волока та Грушівка,Чернівецького району, Чернівецької області.

Його магнітуда скалала 2,3 (за шкалою Ріхтера). Стався землетрус на глибині 2 км.

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"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - кажуть фахівці.

Землетруси в Україні - що варто знати

Українські будівлі проєктувалися з урахуванням сейсмічної небезпеки, але реальна загроза — не лише землетруси, а й вибухи під час війни. За словами науковця Дмитра Гриня, радянські норми передбачали максимум у 5 балів, сучасні — до 7 балів для житла. Водночас однакова сейсмічна оцінка для великих територій є хибною — через різну геологію навіть на 500 м може змінюватись вплив.

Вибух 450–800 кг тротилу за 250 метрів від будинку створює хвилі, подібні до землетрусу силою 6–8 балів. Якщо будівля не розрахована на таке навантаження, ресурс її конструкцій суттєво зменшується — до мінус 25 років. Руйнування можуть бути прихованими, а ефект накопичення поглиблює ризики.

Гринь наголошує: під час відбудови слід перевірити стан споруд і створити власну методику оцінки їх сейсмостійкості, бо світових аналогів немає.

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