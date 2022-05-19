Водночас у МНС Росії кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.

У російському Бєлгороді, розташованому неподалік кордону з Україною, місцеві почали отримували голосові повідомлення з месенджерів, нібито від МНС Росії, із прохання негайно підготуватися до евакуації.

Водночас у пресслужбі російського МНС у регіоні спростувала подібні плани. Кажуть, що це фейк, мета якого – посіяти паніку серед населення.

"Сьогодні жителям Бєлгородської області знову почали надходити дзвінки з невідомих телефонних номерів, зареєстрованих поза територією Російської Федерації. Невідомі представляються співробітниками МНС та просять жителів області евакуйовуватись з прикордонних сіл", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в РНБО України допустили ймовірність перенесення бойових дій на територію країни-агресорки. Але це залежить від багатьох факторів.

Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що можуть навіть з'явитись "Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки".

Разом з тим президент Зеленський заперечує, що українські війська завдають ударів по території Росії. Проте, в містах Бєлгород, Курськ, Брянськ постійно відбуваються таємничі "хлопкі", після яких горять склади боєприпасів, нафтобази та інші стратегічні об'єкти.

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