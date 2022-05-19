У російському Бєлгороді, розташованому неподалік кордону з Україною, місцеві почали отримували голосові повідомлення з месенджерів, нібито від МНС Росії, із прохання негайно підготуватися до евакуації.
Водночас у пресслужбі російського МНС у регіоні спростувала подібні плани. Кажуть, що це фейк, мета якого – посіяти паніку серед населення.
"Сьогодні жителям Бєлгородської області знову почали надходити дзвінки з невідомих телефонних номерів, зареєстрованих поза територією Російської Федерації. Невідомі представляються співробітниками МНС та просять жителів області евакуйовуватись з прикордонних сіл", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в РНБО України допустили ймовірність перенесення бойових дій на територію країни-агресорки. Але це залежить від багатьох факторів.
Секретар РНБО Олексій Данілов визнав, що можуть навіть з'явитись "Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки".
Разом з тим президент Зеленський заперечує, що українські війська завдають ударів по території Росії. Проте, в містах Бєлгород, Курськ, Брянськ постійно відбуваються таємничі "хлопкі", після яких горять склади боєприпасів, нафтобази та інші стратегічні об'єкти.