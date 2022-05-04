Секретар РНБО запевнив, що ЗСУ нікого не питатиме, як їм захищати Україну.

Можливість перенесення бойових дій на територію Російської Федерації безумовно існує. Але це залежить від багатьох факторів.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов в інтерв'ю телеканалу ISLND TV.

"Це буде залежати від багатьох факторів. Сам Путін же сказав, що воєнторг є в будь-якому місті. На скільки я розумію, він вже з'явився в Брянську, Курську, Бєлгороді. Може там з'явиться Бєлгородська, Курська, Брянська народні республіки", - припустив Данилов.

Разом з тим, секретар РНБО запевнив, що ЗСУ нікого не питатиме, як їм захищати Україну.

"Що стосується нашої незалежності, то після того, що зробив Путін, ми будемо її захищати так, як вважатимемо за потрібне. І нікого питати не будемо, і його, в тому числі", - сказав Данилов, коментуючи можливість перенесення активних бойових дій в Росію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заперечує, що українські війська завдають ударів по території Росії. Проте, в містах Бєлгород, Курськ, Брянськ постійно відбуваються таємничі "хлопки", після яких горять склади боєприпасів, нафтобази та інші важливі стратегічні об'єкти.

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