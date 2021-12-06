Вперше окремо обмежувальні заходи застосують проти двох росіян і трьох російських установ відповідно до санкційного режиму стосовно Сирії, дізнався журналіст.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) затвердить обмежувальні заходи проти російських найманців з приватної військової кампанії "Вагнера".

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у мікроблозі Twitter.

"Посли ЄС у середу налаштовані дати "зелене світло" санкціям проти групи "Вагнера" і трьох росіян, пов'язаних з групою", – заявив Йозвяк і додав, що запровадження санкцій відбуватиметься відповідно до глобального санкційного режиму Євросоюзу про порушення прав людини.

Ще окремо вперше обмежувальні заходи застосують проти двох росіян і трьох російських установ відповідно до санкційного режиму стосовно Сирії.

Читайте такожCNN: Найманці "Вагнера" намагаються виправдати свої злочини в ЦАР за допомогою кіноНагадаємо, 15 листопада віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив про можливість запровадження санкцій проти бойовиків російської приватної військової кампанії "Вагнера". Жозеп Боррель заявив, що дії російських найманців в африканських країнах призводять до погіршення безпекової ситуації та посилення міграційних потоків до ЄС.

Довідка УНІАН. За даними СБУ, ПВК "Вагнера" є позаштатним підрозділом Головного управління генштабу збройних сил РФ, що діє чи діяла на окупованих територіях Донбасу, у Сирії, Венесуелі, країнах Африки.

Українські спецслужби мають докази причетності бойовиків ПВК "Вагнера" до збиття військово-транспортного літак Іл-76 під Луганськом у червні 2014 року та участі у бойових діях на Донбасі.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Віталій Саєнко