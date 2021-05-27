Останній раз північнокорейського диктатора бачили на публіці 7 травня.

Лідер КНДР Кім Чен Ин цього року рідше з'являється на публічних заходах, що може бути пов'язано з пандемією коронавірусу.

Про це в Сеулі повідомив представник міністерства об'єднання, яке курирує міжкорейські відносини, повідомляє ТАСС.

Відзначається, що востаннє Кім Чен Ина бачили 7 травня на концерті в Пхеньяні.

"Ми спостерігаємо тенденцію, відповідно до якої в 2020 і 2021 роках Кім Чен Ин став менше з'являтися на публіці. Виняток становлять лише великі політичні заходи, такі як партійний з'їзд... Вважаємо, що це пов'язано з пандемією", - заявив чиновник.

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У КНДР заборонили вузькі джинси, пірсинг і екстравагантні зачіски

Раньше Кім Чен Ин заборонив громадянам носити рвані або вузькі джинси, оскільки це, на його думку, може призвести до повалення режиму.

Під заборону також потрапили фарбоване волосся, пірсинг і екстравагантні «антисоціалістичні» зачіски. Жителям країни надали обмежений перелік дозволених стрижок.

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Автор: Катерина Лиманська