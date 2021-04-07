Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна переживає «найтяжчий за весь час момент» історії.
Про це він сказав на з'їзді секретарів партійних осередків, передає The Independent.
У зв'язку з цим лідер КНДР закликав місцевих голів осередків правлячої в країні партії посилити роботу.
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"Поліпшення умов життя народу... навіть у важкій за весь час ситуації, в якій нам доводиться долати небувалу кількість випробувань, залежить від осередків, низових організацій партії», - наводить газета слова Кіма.
Нагадаємо, на з'їзді партії на початку року глава КНДР оголосив про те, що п'ятирічний план економічного розвитку країни провалився майже по всіх фронтах. Одна з причин цього - санкції Сполучених Штатів та їхніх країн-союзників, включаючи Південну Корею.
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