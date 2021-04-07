На початку року на з'їзді партії глава КНДР оголосив про те, що п'ятирічний план економічного розвитку країни провалився майже по всіх фронтах.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна переживає «найтяжчий за весь час момент» історії.

Про це він сказав на з'їзді секретарів партійних осередків, передає The Independent.

У зв'язку з цим лідер КНДР закликав місцевих голів осередків правлячої в країні партії посилити роботу.

Читайте такожБайден відмовився від зустрічі з Кім Чен Ином

"Поліпшення умов життя народу... навіть у важкій за весь час ситуації, в якій нам доводиться долати небувалу кількість випробувань, залежить від осередків, низових організацій партії», - наводить газета слова Кіма.

Нагадаємо, на з'їзді партії на початку року глава КНДР оголосив про те, що п'ятирічний план економічного розвитку країни провалився майже по всіх фронтах. Одна з причин цього - санкції Сполучених Штатів та їхніх країн-союзників, включаючи Південну Корею.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко