Скарб знаходився у банках \ скриншот з відео
Скарб на суму півмільйона євро випадково знайшли у Франції у старому будинку.
Читайте такожУ Словаччині турист знайшов скарб срібних монет під деревомЯк йдеться в сюжеті ТСН, мерія міста Море придбала занедбану садибу, що раніше належала родині місцевих підприємців. Коли почали розбирати старі речі, у погребі натрапили на банки з варенням, а коли їх відкрили, то здивуванню не було меж – замість консервації там були золоті злитки та монети.
Попередньо cкарб оцінили у 500 тис. євро. Гроші підуть у міський бюджет.
У занедбаній садибі французького міста Море випадково знайшли пів мільйона євро
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