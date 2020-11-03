Попередньо cкарб оцінили у 500 тис. євро. Гроші підуть у міський бюджет.

Скарб на суму півмільйона євро випадково знайшли у Франції у старому будинку.

Читайте такожУ Словаччині турист знайшов скарб срібних монет під деревомЯк йдеться в сюжеті ТСН, мерія міста Море придбала занедбану садибу, що раніше належала родині місцевих підприємців. Коли почали розбирати старі речі, у погребі натрапили на банки з варенням, а коли їх відкрили, то здивуванню не було меж – замість консервації там були золоті злитки та монети.

Попередньо cкарб оцінили у 500 тис. євро. Гроші підуть у міський бюджет.

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Автор: УНІАН