У Парижі глави оборонних та зовнішньополітичних відомств обговорять "конкретний прогрес у питанні допомоги Україні".

Європейські міністри оборони та закордонних справ зустрінуться в Парижі найближчими днями, щоб обговорити подальшу підтримку України та Молдови. Про це повідомив речник МЗС Франції Крістоф Лемуан, інформує Укрінформ.

Він додав, що європейські країни обговорять подальші конкретні заходи для України та як захистити країни, які дестабілізує Росія, зокрема Молдову.

"Міністри проведуть наступну зустріч упродовж наступних кількох днів із метою посилення підтримки України для досягнення конкретного прогресу в різних питаннях, порушених 26 лютого. Мета - зробити більше і по-іншому для України", - сказав речник.

Лемуан нагадав, що під час нещодавньої зустрічі в Парижі було досягнуто домовленості щодо спільних дій у кількох сферах, з-поміж яких - "захист країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови, та здатність підтримати Україну на її кордоні з Білоруссю невійськовими силами та операціями з розмінування".

"Спроби дестабілізації Росією європейського континенту вимагають від нас посилення підтримки України, а також усіх можливих дій, щоб перешкодити Росії перемогти у війні, за яку вона несе повну відповідальність", - підкреслив представник МЗС Франції.

Допомога ЄС Україні - останні новини

У четвер, 29 лютого, Європейський парламент ухвалив резолюцію із закликом надати Україні зброю для перемоги. Зокрема, йдеться про далекобійні ракети, передові системи ППО та боєприпаси.

В документі, зокрема, зазначається, що для перемоги не має бути "самовільно встановлених обмежень на військову підтримку для України".

Раніше президент Франції Еммануель Макрон оголосив про створення коаліції для надання Україні ракет великої дальності.

Зокрема, він закликав європейські країни "виробляти більше" боєприпасів для України.

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