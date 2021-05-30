Загалом у межах російського кредиту Білорусь очікує отримати 1,5 млрд доларів.

Найближчим часом Росія виділить Білорусі 500 млн доларів.

Про це повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков за підсумками переговорів Володимира Путіна з Олександром Лукашенком, пише "РБК".

На зустрічі президенти обговорили другий трансфер на півмільярда. Гроші повинні надійти Білорусі найближчим часом.

"Принаймні, для цього не залишається жодних перешкод, все узгоджено", - сказав Пєсков.

При цьому точні терміни він назвати не зміг.

Читайте такожУ Білорусі хлопця хочуть посадити за футболку з написом "Диктатору місце в пеклі"Загалом у межах російського кредиту Білорусь очікує отримати 1,5 млрд доларів.

Зустріч Путіна і Лукашенка

28 травня президент Російської Федерації Володимир Путін зустрівся з Олександром Лукашенком у Сочі. Тоді Путін серед іншого назвав реакцію міжнародної спільноти на інцидент з літаком Ryanair, посадженим 23 травня в Мінську, "сплеском емоцій", а Лукашенко повідомив, що привіз главі Кремля документи про те, що відбувається через посадку літака.

Також у мережі показали кадри з морської прогулянки Путіна і Лукашенка - неофіційної частини переговорів.

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Автор: Катерина Комолова