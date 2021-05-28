У ЄС пообіцяли надати Білорусі три мільярди євро через гранти і позики, якщо країна "змінить курс". Таким чином, у Брюсселі спробували посилити внутрішній тиск на Олександра Лукашенка, який сьогодні зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним.
Як пише The Guardian, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підійшла дуже близько до того, щоб відверто закликати до зміни режиму, коли пообіцяла фінансування в обмін на "перехід" до демократії.
"Наше послання має дві сторони. До народу Білорусі: ми бачимо і чуємо ваше бажання змін, демократії й світлого майбутнього. І до білоруської влади: жодні репресії, жорстокість чи насилля не зробить ваш авторитарний режим легітимним. Досі ви відверто ігнорували демократичний вибір білоруського народу. Настав час змінити курс. Коли - а ми віримо, що йдеться про "коли", а не про "якщо", - Білорусь почне свій мирний демократичний перехід, ЄС підтримає її", - сказала Фон дер Ляєн.
Читайте такожCNN: Білоруси бояться повернення радянської "Залізної завіси"Пропозиція була озвучена незадовго до початку зустрічі Лукашенка з Путіним в Сочі. Впродовж кількох років ЄС сподівався вирвати Білорусь з російської сфери впливу, але, вочевидь, всі надії були марними з вини поточного режиму в Мінську. Пропозиція грошей від ЄС має ознаки підходу в дусі "батога і пряника", націленого заохотити зміну влади в країні.
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