Військові майстри відновили вже 460 автомобілів
Фахівці об’єднаного Центру електрогазового та автотехнічного забезпечення ПС ЗС України проводять ремонт автомобільної та спеціальної техніки.
Особовий склад об’єднаного Центру електрогазового та автотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує проводити поточний та середній ремонт автомобільної та спеціальної техніки.
З березня цього року особовий склад Центру поставив у військові частини понад 800 одиниць техніки. Крім того, відновлено понад 460 автомобілів, з них 165 одиниць виїзними бригадами в Канатово, Донецьку, Рівному, Яворові, Старокостянтинові, Чугуєві та 177 одиниць в Краматорську. Також проведено бронювання та передано воїнам-десантникам 95 окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗС України два автомобілі УРАЛ-4320.
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Особовий склад частини, в першу чергу водії, постійно задіяні для переміщення озброєння та військової техніки в інтересах всіх родів військ Збройних Сил України.
— Центр є унікальним, до його складу входить п’ять військових частин, які знаходяться в різних областях, що дозволяє забезпечувати технікою війська за територіальним принципом. Крім того, виїзна бригада продовжує виконувати завдання з ремонту техніки у зоні проведення антитерористичної операції, — зазначив командир Центру полковник Ярослав Лерман.