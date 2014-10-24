Військові майстри відновили вже 460 автомобілів

Особовий склад об’єднаного Центру електрогазового та автотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України продовжує проводити поточний та середній ремонт автомобільної та спеціальної техніки.

З березня цього року особовий склад Центру поставив у військові частини понад 800 одиниць техніки. Крім того, відновлено понад 460 автомобілів, з них 165 одиниць виїзними бригадами в Канатово, Донецьку, Рівному, Яворові, Старокостянтинові, Чугуєві та 177 одиниць в Краматорську. Також проведено бронювання та передано воїнам-десантникам 95 окремої аеромобільної бригади ВДВ ЗС України два автомобілі УРАЛ-4320.

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Особовий склад частини, в першу чергу водії, постійно задіяні для переміщення озброєння та військової техніки в інтересах всіх родів військ Збройних Сил України.

— Центр є унікальним, до його складу входить п’ять військових частин, які знаходяться в різних областях, що дозволяє забезпечувати технікою війська за територіальним принципом. Крім того, виїзна бригада продовжує виконувати завдання з ремонту техніки у зоні проведення антитерористичної операції, — зазначив командир Центру полковник Ярослав Лерман.