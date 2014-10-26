За добу не загинув жоден боєць АТО - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив на брифінгу в Києві.

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За його словами, минулої доби бойових втрат серед українських військових на сході України в зоні проведення антитерористичної операції немає.

Крім того, у зведених даних ІАЦ РНБО щодо ситуації у зоні проведення операції станом на 12.30 зазначено, що «за минулу добу активність терористів у зоні АТО, порівняно з п’ятницею, зменшилась».

Також повідомляється, що за добу отримали поранення троє українських військових.