За добу не загинув жоден боєць АТО - РНБО
13:06, 26 жовтня 2014Політика
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції втрат серед українських військових немає.
За добу в зоні АТО втрат серед військових немає / Міноборони
Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник керівника Інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий повідомив на брифінгу в Києві.
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За його словами, минулої доби бойових втрат серед українських військових на сході України в зоні проведення антитерористичної операції немає.
Крім того, у зведених даних ІАЦ РНБО щодо ситуації у зоні проведення операції станом на 12.30 зазначено, що «за минулу добу активність терористів у зоні АТО, порівняно з п’ятницею, зменшилась».
Також повідомляється, що за добу отримали поранення троє українських військових.
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