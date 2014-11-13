Біля Маріуполя повністю облаштували першу лінію оборони

У зоні АТО в районі Маріуполя повністю завершена робота з облаштування першої лінії оборони.

Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя у Facebook. «Повністю завершена робота з облаштування першої лінії оборони, ведуться роботи з облаштуванню другої лінії», - говориться в повідомленні. Читайте такожДо охорони громадського порядку Маріуполя залучено спільні патрулі військових та активістів «З кожним днем позиції сил антитерористичної операції зміцнюються новими інженерними спорудами», - повідомляє штаб оборони Маріуполя.

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