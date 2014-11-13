Біля Маріуполя повністю облаштували першу лінію оборони
12:43, 13 листопада 2014Військо
0 0
У зоні АТО в районі Маріуполя повністю завершена робота з облаштування першої лінії оборони.
REUTERS
Про це повідомляє штаб оборони Маріуполя у Facebook.
«Повністю завершена робота з облаштування першої лінії оборони, ведуться роботи з облаштуванню другої лінії», - говориться в повідомленні.
Читайте такожДо охорони громадського порядку Маріуполя залучено спільні патрулі військових та активістів
«З кожним днем позиції сил антитерористичної операції зміцнюються новими інженерними спорудами», - повідомляє штаб оборони Маріуполя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter