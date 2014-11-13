Ансамбль пісні і танцю ЗСУ вирушив у турне по містах, де побував Шевченко

Концерти цього відомого на всю Україну творчого колективу заплановані в містах Київської області, де свого часу бував Кобзар, та вже відбулися в Обухові, Переяславі —Хмельницькому та Борисполі. На черзі — Яготин, Баришівка та Богуслав.

За словами художнього керівника та головного диригента Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України Заслуженого діяча мистецтв України полковника Дмитра Антонюка, це турне не випадково проходить під гаслом «Ми, браття, козацького роду» :

— Свою концертну програму ми не лише урізноманітнили новим репертуаром, цікавими режисерськими рішеннями, а й виконуємо багато пісень на слова великого поета, — розповів полковник Дмитро Антонюк.

Слід зазначити, що урочисті нагородження переможців творчих конкурсів, присвячених святкуванню 200-річчя від дня народження видатного українського поета та громадського діяча Тараса Григоровича Шевченка, відбуваються під акомпанемент академічного ансамблю пісні і танцю Збройних Сил України.