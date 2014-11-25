Українські ВМС розпочали підготовку до навчання «Сі Бриз-2015»

До Одеси з італійського міста Неаполь повернулась група українських військових моряків, які разом з американськими колегами взяли участь в конференції з розробки концепції навчання, повідомили УНІАН у прес-центрі командування українських ВМС.

Читайте такожВ Одесі відбулися збори з позаштатними прес-офіцерами частин та установ Військово-Морських Сил ЗС України

«Ми спільно проаналізували досвід, набутий під час проведення навчання «Сі Бриз-2014» у Чорному морі, узгодили мету, навчальні питання, обговорили формат, сценарій та можливий склад учасників», - повідомив начальник відділу управління бойової підготовки Командування Військово-морських сил Збройних сил України капітан 1 рангу Олександр Орехов. Крім того, за його словами, узгоджено час проведення наступних плануючих конференцій та безпосередньо самого навчання, а також перелік країн, які будуть запрошені до участі у маневрах, опрацьовані певні фінансові питання.

За словами представника командування українських ВМС, метою навчання буде відпрацювання багатонаціональної операції з безпеки у кризовому регіоні. «Навчальними цілями навчання будуть відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних штабів та сил під час проведення міжнародної операції, а також взаємодії з кораблями та підрозділами інших країн під час проведення операції багатонаціональних сил», - додав Орехов.

Як планується, учасники навчання відпрацюють дії морського і берегового компонентів, з тактичним застосуванням авіації з метою їх підтримки.

Довідка УНІАН. Двостороннє навчання серії “Сі Бриз” із запрошенням представників флотів інших країн традиційно проводиться в дусі програми “Партнерство заради миру”, відповідно до програми двостороннього співробітництва між міністерствами оборони України та США.