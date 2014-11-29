Канада надіслала комплекти теплого одягу для бійців АТО

Це перша частина гуманітарної допомоги, яку Уряд Канади надає Збройним Силам України.

Відразу після прибуття та розвантаження літака, безпосередньо на аеродромі, відбулася передача зимового одягу військовослужбовцям однієї з військових частин Збройних Сил України.

Допомога, яка прибула в Україну сьогодні, включає в себе понад 3 тисячі комплектів зимової форми одягу вартістю 1,5 млн. дол. Усього ж Міністерство національної оборони Канади планує передати Україні запасне обмундирування їх Збройних сил: приблизно 30 000 курток, 30 000 пар штанів, 70 000 черевиків Gore-Tex і 4 500 пар рукавиць. Військове спорядження включатиме, зокрема, тактичні системи зв’язку, обладнання для знешкодження вибухівки, тактичні медичні набори і пристрої нічного бачення. Спорядження, адаптоване для зимових умов, надається Міністерством оборони Канади з метою розширення можливостей Збройних Сил України.

В урочистій церемонії з нагоди прибуття літака взяли участь Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, заступник Міністра оборони України — керівник апарату Петро Мехед, начальник Тилу ЗС України генерал-майор Ігор Павловський, народний депутат полковник Юлій Мамчур, преставники громадськості та мас-медіа.

Від Канадської сторони у церемонії передачі вантажу взяли участь Надзвичайний і Повноважений Посол Канади в Україні Роман Ващук, військовий аташе з питань оборони при Посольстві Канади в Україні, представники Міноборони Канади, які супроводжували вантаж.

Відкриваючи церемонію Надзвичайний і Повноважений Посол Канади в України Роман Ващук наголосив, що акт передачі цього майна — це демонстрація світовому суспільству наявності потужної міжнародної підтримки України у протистоянні зовнішній агресії.

— Міністр оборони Канади Роб Ніколсон заявив, що у відповідь на прохання Президента України Петра Порошенка наша країна передасть чергову партію нелетального військового спорядження українському війську. Це спорядження виділяється на додаток до нелетального військового спорядження вартістю 5 мільйонів доларів, яке Канада раніше вже доставила в Україну, і очікується, що воно збільшить потенціал Збройних Сил України, — наголосив він. — Допомога Україні від Збройних сил Канади спрямована в тому числі й на підтримку безпеки в Центральній і Східній Європі і ще раз демонструє нашу непохитну відданість союзникам в регіоні. Адже, як зазначив Міністр оборони Канади: «Наш Уряд вважає своїм обов’язком підтримувати український народ в його боротьбі за демократію і суверенність своєї країни перед лицем військової агресії путінського режиму. Ці внески чітко демонструють нашу підтримку українському народові та його прагнення до безпечного і стабільного майбутнього».

— Спорядження та одяг, про виділення яких було оголошено сьогодні, допоможуть збільшити можливості українського війська щодо охорони східного кордону та дати відсіч тим, хто прагне дестабілізувати країну через залякування та застосування сили, — навів слова міністра закордонних справ Канади Джона Баірда Надзвичайний і Повноважений Посол Канади в Україні Роман Ващук.

Проголошуючи слова подяки канадській стороні Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив:

— Ми насправді відчуваємо, що ми не одні у боротьбі з російським агресором. Ми маємо справжніх друзів, їх солідарність, ми не байдужі світу. США, Канада, ЄС та інші країни, весь цивілізований світ одностайно заявляє про підтримку України. І цей літак є виявом солідарності. Я дуже вдячний нашим канадським друзям за вже надану допомогу. За ті речі, які так необхідні нашим хлопцям, які протистоять терористам і російській агресії.

— Ми маємо зимовий одяг, обладнання, медикаменти, мобільний шпиталь, обладнання для розмінування, обладнання для тактичного зв’язку, все те, що зараз нам необхідно для того щоб перемогти і тому ми переможемо. Я також висловлюю слова щирої вдячності всім тим, хто прибув цим літаком, і насамперед нашим канадським друзям, нашому Послу в Канаді, — додав Павло Клімкін.

Дякуючи канадським партнерам за допомогу, заступник Міністра оборони України — керівник апарату Петро Мехед наголосив: — Допомога дійсно потрібна зараз нашим військовослужбовцям на сході України. Підрозділам Національної гвардії та Збройних Сил України, які отримають це майно, воно дійсно потрібне. Ми відчуваємо підтримку наших канадських друзів і сподіваємось, що й надалі наша співпраця буде такою ж міцною.

Слід зауважити, що найближчим часом Уряд Канади планує направити в Україну подальші партії матеріально-технічної допомоги. Орієнтовна вартість майна, яке планується передати Україні, загалом перевищує 11 млн. доларів.