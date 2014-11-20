Військова прокуратура викликала на допит по «Іловайському котлу» Турчинова і Авакова

Головна військова прокуратура в рамках розслідування трагедії під Іловайськом проведе допити десятки політиків, військовослужбовців, командирів добровольчих батальйонів і журналістів, які стали свідками тих подій. Повістки в тому числі, отримали спікер Олександр Турчинов, голова МВС Арсен Аваков, Семен Семенченко, Юрій Береза і Андрій Тетерук, повідомляє ZN.UA.

Деякі вже побували у прокурора, - наприклад, покази вже дав Аваков. Також допитані всі генерали, які віддавали накази, повідомив журналіст Юрій Бутусов, який також дав свідчення в якості свідка.

"Допити та збір матеріалів по Іловайську ведуться по всій Україні. Опитуються свідки, збираються документи, журнали бойових дій, оперативні директиви, розвіддані" - написав він на своїй сторінці в Фейсбук.

Над розслідуванням з ранку до пізнього вечора працює "молода енергійна команда" прокурорів.

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"Саме ця команда твердою рукою вручила підозру про вчинення злочину і вимагає у суду заарештувати генерала Назарова за загибель ІЛ-76" - зазначив Бутусов.

"Військові прокурори прекрасно розуміють, що якщо зараз повністю підняти весь процес прийняття рішень і віддачі наказів, і визначити, на якому етапі і ким були допущені помилки, і притягнути до відповідальності, то це буде справжній урок для всіх, - пише Бутусов. - Поки що таких уроків немає - трагедія буде повторюватися".

Раніше слідча комісія Верховної Ради прийшла до висновку, що до "котла" українських військ під Іловайськом призвели помилкові кадрові призначення в силовому блоці, неадекватні дії міністра оборони Валерія Гелетея і начальника Генштабу Віктора Муженка, а також те, що президент не ініціював введення військового положення.