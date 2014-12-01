За добу в зоні АТО загинули троє військових, 14 - поранені

Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу на сході України загинули троє українських військовослужбовців, ще 15 отримали поранення.

Нагадаємо, станом на 11 листопада від початку проведення АТО 4079 українських військових були поранені, загинули 1052.