За добу в зоні АТО загинули троє військових, 14 - поранені
13:23, 01 грудня 2014Військо
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За минулу добу в зоні АТО загинули 3 українських військових, 14 отримали поранення.
За добу в зоні АТО загинули троє військових / фото УНИАН
Про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, за попередню добу на сході України загинули троє українських військовослужбовців, ще 15 отримали поранення.
Нагадаємо, станом на 11 листопада від початку проведення АТО 4079 українських військових були поранені, загинули 1052.
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