На підтримку української армії перерахували понад 152 млн гривень

На сьогодні в рамках акції «Підтримай українську армію» на рахунки Міністерства оборони України надійшло 152,253 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міноборони.

"Станом на 8 грудня в рамках акції «Підтримай українську армію» на рахунки Міністерства оборони України в якості допомоги Збройним силам України від юридичних і фізичних осіб надійшло 152,253 млн. грн", - йдеться в повідомленні.

З цієї суми 140,011 млн грн - грошові перекази на матеріально-технічне, решта – на медичне забезпечення української армії.

Читайте такожУ Міноборони назвали основні переваги служби за контрактомЗа допомогою дзвінків на єдиний мобільний номер «565» на підтримку української армії перераховано 37,081 млн грн (усі – на матеріально-технічне забезпечення ЗСУ).

Крім того, на рахунки Міноборони надійшло 155,86 тис. дол. США, 79,1 тис. євро, 5,3 тис. чеських крон, 450 канадських доларів, 140 швейцарських франків, 13,5 тис. польських злотих. Усього продано іноземної валюти в гривневому еквіваленті 3 млн 172,7 тис. грн.