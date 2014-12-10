Волинські меценати передали бійцям АТО зимовий одяг та взуття

Зокрема, від меценатів військовослужбовці отримали 80 пар зимових берців, теплі чоботи, балаклави та рукавиці.

За словами виконуючого обов’язки виконавчого директора Благодійного фонду Володимира Кривовича, це не перша допомога військовослужбовцям механізованої частини. Благодійники регулярно виділяють кошти на закупки майна та через волонтерів передають придбані речі на передову українським армійцям.

– Ми не залишаємо без уваги підрозділи Збройних Сил України та намагаємося тримати контакти з бійцями. Підтримуємо відмобілізованих, що проходять підготовку на армійських полігонах. Це наша, українська армія і наш обов’язок допомагати їй, – запевнив Володимир Кривович.

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Своєю чергою військовослужбовці подякували представникам Фонду за надану матеріальну допомогу та життєву патріотичну позицію.