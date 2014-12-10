Понад 270 співробітників військових вишів побували в зоні АТО

Згідно з рішенням Міністра оборони України, кожний науково-педагогічний працівник вищого військового навчального закладу, який навчає і виховує курсантів, повинен мати досвід участі в АТО.

– На пальцях вчити неможливо. І ніколи викладач без бойового досвіду не буде авторитетом. Буде прийнято рішення щодо стажування викладачів в зоні АТО на різних посадах. Необхідно створити групу науковців, яка б вивчала досвід ведення бойових дій. І треба це робити не в Генштабі, чи Міністерстві оборони, а там – в зоні АТО. Я вимагаю зробити це негайно, – заявив Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полторак під час урочистої церемонії відкриття меморіальної стели “Захиснику Вітчизни” в Національному університеті оборони України в грудні 2014 року.

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За інформацією Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України, понад 270 наукових та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів виконували завдання в зоні АТО. Окрім цього, сьогодні у ВВНЗ проходять підготовку 172 слухачі та 150 курсантів – учасників антитерористичної операції.

Досвід, набутий військовослужбовцями під час стажування в зоні АТО, постійно впроваджується у навчально-виховний процес. Організовано вивчення, обговорення, аналіз досвіду ведення бойових дій в АТО та вироблення шляхів покращення рівня підготовки курсантів, проводиться коригування змісту навчальних дисциплін на основі добутого досвіду застосування військових підрозділів та частин за спеціальностями підготовки курсантів, введено до навчальних програм комплексні практичні заняття з тактичної, вогневої, спеціальної підготовки. Науково-педагогічними працівниками ВВНЗ, які брали участь у виконанні бойових завдань безпосередньо у зоні АТО, постійно проводяться заняття та бесіди з особовим складом навчальних закладів.

За результатами цієї роботи організовано розробку методичних посібників (порадників, довідників, пам’яток тощо) посадовим особам підрозділів щодо дій у різноманітних умовах застосування військ.

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Зокрема у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова, який підпорядкований Департаменту військової освіти та науки Міноборони України, з квітня 2014 року організовано стажування науково-педагогічних та наукових працівників у складі частин та підрозділів Збройних Сил України в зоні проведення АТО. На сьогодні вже понад 50% відсотків науково-педагогічних та наукових працівників військового інституту пройшли таке стажування.

На базі Національного університету оборони України у жовтні 2014 року було проведено науково-практичну конференцію “Проблемні питання підготовки військових фахівців в сучасних умовах та шляхи їх вирішення з урахуванням досвіду застосування Збройних Сил України в антитерористичної операції”. За результатами конференції визначено основні недоліки у підготовці військових фахівців та пропозиції щодо їх усунення, сплановано проведення відповідних заходів для покращення якості навчання військових фахівців всіх рівнів.