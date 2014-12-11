РНБО перевіряє інформацію про в’їзд на територію України 40 КамАЗів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Інформація про колону - вона існує. Проте йде перевірка цієї інформації - що це за колона і що вона везе", - сказав Лисенко.