РНБО перевіряє інформацію про в’їзд на територію України 40 КамАЗів

13:30, 11 грудня 2014
Військо
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У Раді національної безпеки та оборони перевіряють інформацію про в’їзд на територію України 40 КамАЗів.

камаз / ГСЧС

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко, відповідаючи на запитання журналістів.

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"Інформація про колону - вона існує. Проте йде перевірка цієї інформації - що це за колона і що вона везе", - сказав Лисенко.

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