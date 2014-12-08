Макіївкою проїхала колона військової техніки з прапором Росії
22:27, 08 грудня 2014Суспільство
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Колона з 50 одиниць військової техніки з російським прапором проїхала через Макіївку Донецької області вранці в понеділок, 8 грудня.
Макіївкою проїхала колона військової техніки з прапором Росії / twitter.com/roman_primorye
Про це повідомили очевидці в соцмережах.
За їх інформацією, колона прямувала у бік Донецька.
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Раніше місія ОБСЄ в Донбасі під Макіївкою зафіксувала пересування немаркованої військової техніки, в складі якої перебувало 27 зелених вантажівок військового зразка.
Must be some of those unmarked military trucks @OSCE_SMM noticed in Donetsk. Or marked? RT @roman_primoryepic.twitter.com/SCWSoBflcn#Ukraine
- Ireنe Fedets (@irkeyshn) 8 Грудень 2014
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