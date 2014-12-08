Макіївкою проїхала колона військової техніки з прапором Росії

22:27, 08 грудня 2014
Суспільство
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Колона з 50 одиниць військової техніки з російським прапором проїхала через Макіївку Донецької області вранці в понеділок, 8 грудня.

twitter.com/roman_primorye

Про це повідомили очевидці в соцмережах.

За їх інформацією, колона прямувала у бік Донецька.

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Раніше місія ОБСЄ в Донбасі під Макіївкою зафіксувала пересування немаркованої військової техніки, в складі якої перебувало 27 зелених вантажівок військового зразка.

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