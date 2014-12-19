Статус учасника АТО отримали 3283 військовослужбовців

Про це повідомила прес-секретар Міністерства оборони Вікторія Кушнір. "У Міністерстві оборони триває робота щодо посилення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей", - зазначила прес-секретар.

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"На сьогоднішній день статус учасників АТО надано 3 тис. 283 військовослужбовцям ЗСУ. Крім того Міноборони підготувало і передало на розгляд міжвідомчої комісії Державної служби у справах ветеранів та учасників АТО документи ще на 4 574 тис. військовослужбовців", - зазначила Вікторія Кушнір.