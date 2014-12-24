Поранених учасників АТО Міноборони зарахувало в кадровий резерв

Як повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони, за рішенням міністра оборони Степана Полторака у відомстві створено постійно діючий кадровий резерв осіб старшого офіцерського складу - учасників АТО для призначення на вищі посади.

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Кадровий резерв забезпечує керівні органи військового управління необхідними ресурсами для комплектації вакантних посад офіцерського складу з числа учасників АТО.

На сьогоднішній день в резерв зараховано 1432 військовослужбовців Збройних сил, які виконували завдання в зоні проведення антитерористичної операції, були поранені, достроково отримали військові звання, нагороджені державними нагородами та відомчими відзнаками. Списки резерву регулярно оновлюються.

Кадровий резерв побудований за групами військово-облікових спеціальностей та посад.