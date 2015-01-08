Зі Львова у зону АТО виїхали 400 десантників

15:16, 08 січня 2015
Військо
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Майже чотириста військовослужбовців високомобільних десантних військ відправились сьогодні до зони антитерорестичної операції для виконання службових завдань.

Про це повідомляє Міноборони.

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Слід зазначити, що для кожного з львівських десантників це вже друга, а для декого навіть третя поїздка в АТО.

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