Зі Львова у зону АТО виїхали 400 десантників
15:16, 08 січня 2015Військо
2166 0
Майже чотириста військовослужбовців високомобільних десантних військ відправились сьогодні до зони антитерорестичної операції для виконання службових завдань.
Про це повідомляє Міноборони.
Читайте такожУ 2015 році до лав ЗСУ мобілізують 200 тисяч українців
Слід зазначити, що для кожного з львівських десантників це вже друга, а для декого навіть третя поїздка в АТО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter