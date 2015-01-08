За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових
12:51, 08 січня 2015Військо
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Протягом доби в зоні АТО жоден український солдат не загинув, двоє отримали поранення.
За добу в зоні АТО поранені двоє бійців / УНІАН
Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу жоден український солдат не загинув, двоє отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
За попередню добу в зоні АТО загинули троє українських військових, ще один отримав поранення.
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