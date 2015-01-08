За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових

Протягом доби в зоні АТО жоден український солдат не загинув, двоє отримали поранення.

Про це повідомив спікер АТО Андрій Лисенко. Читайте такожВночі бойовики накрили вогнем з "Градів" позиції сил АТО - штаб "За минулу добу жоден український солдат не загинув, двоє отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко. За попередню добу в зоні АТО загинули троє українських військових, ще один отримав поранення.

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