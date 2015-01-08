На Донбасі воюють 7500 російських військових - Полторак
16:56, 08 січня 2015Військо
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Міністр оборони України Степан Полторак заявляє, що в зоні АТО перебувають 7,5 тисяч російських військовослужбовців.
Степан Полторак / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.
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“На сьогодні нараховуємо 7,5 тисяч”, - сказав Полторак.
За словами міністра, відбувається ротація російських військовослужбовців на територіях Донецької та Луганської областей, а також техніку “як вивозять, так і завозять”.
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