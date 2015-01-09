За добу в зоні АТО загинули 4 військовослужбовці, 8 - поранені
13:18, 09 січня 2015Військо
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За добу в зоні проведення антитерористичної операції загинули четверо українських військовослужбовців, вісім отримали поранення.
За добу в зоні АТО загинули 4 українських військовослужбовців / facebook.com/iv.bogdan
Про це повідомив прес-секретар АТО Андрій Лисенко.
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«За добу ми втратили чотирьох наших воїнів-героїв, ще вісім отримали поранення», - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО були поранені двоє українських військовослужбовців.
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