Бойовики вперше застосували вогнеметну систему «Буратіно» - штаб АТО
09:32, 14 січня 2015Військо
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Бойовики з використанням вогнеметної системи залпового вогню «Буратіно» обстріляли околиці населеного пункту Веселе Донецької області.
Система "Буратіно" / rusarmy.com
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Вчора ввечері незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-міліметрову важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 «Буратіно», з якої було відкрито вогонь по околицям населеного пункту Веселе», - зазначив він.
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