Бойовики вперше застосували вогнеметну систему «Буратіно» - штаб АТО

09:32, 14 січня 2015
Військо
10057 0

Бойовики з використанням вогнеметної системи залпового вогню «Буратіно» обстріляли околиці населеного пункту Веселе Донецької області.

буратино / rusarmy.com

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожУ луганських терористів з'явилися 3 установки «Буратіно»

«Вчора ввечері незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-міліметрову важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 «Буратіно», з якої було відкрито вогонь по околицям населеного пункту Веселе», - зазначив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter