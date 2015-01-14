Бойовики вперше застосували вогнеметну систему «Буратіно» - штаб АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожУ луганських терористів з'явилися 3 установки «Буратіно»

«Вчора ввечері незаконні збройні формування вперше за час збройного конфлікту застосували 220-міліметрову важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 «Буратіно», з якої було відкрито вогонь по околицям населеного пункту Веселе», - зазначив він.