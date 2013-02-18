Українську делегацію на виставці озброєння IDEX-2013 очолив перший заступник Міністра оборони

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, 18 лютого 2013 року В Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати) під патронатом Президента ОАЕ шейха Халіфи бін Заїда Аль Нагаяна триває Міжнародна виставка озброєння IDEX-2013. Участь у ній бере українська делегація, яку очолює перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник.





До складу української делегації увійшли перший заступник міністра закордонних справ Руслан Демченко, заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Олександр Пінський, Надзвичайний і Повноважний Посол України в ОАЕ Юрій Полурез, представники вітчизняного оборонного відомства, оборонно-промислового комплексу України.

У межах візиту представники української делегації на IDEX-2013 заплановані зустрічі з представниками провідних компаній у галузі озброєння щодо перспективних напрямів співробітництва. Зокрема, вони ознайомляться з новітніми розробками та технологіями оборонної промисловості країн, які беруть участь у виставці, перспективними зразками озброєння та військової техніки, військового обладнання, сучасними напрямами модернізації та тенденціями розвитку озброєнь.

Загалом у виставці IDEX-2013 беруть участь понад тисяча представників із 59 країн світу. Українські підприємства представляють танк “Оплот”, новий бронетранспортер БТР-4МВ, який вперше презентують світовій спільноті, та чимало інших сучасних розробок від 20 підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Виставка IDEX, що проходить раз на два роки у Національному виставковому центрі Абу-Дабі (ADNEC), триватиме до 21 лютого. Передбачається, що цього року шоу найновітніших оборонних технологій відвідає рекордне число гостей – понад 60 тисяч.