Четверо армійців-борців представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, в столиці, на базі Палацу спорту, завершився XIX міжнародний турнір з вільної боротьби, присвячений видатним українським борцям і тренерам, в якому взяли участь спортсмени з 19 країн світу.





Свій високий рівень на турнірі продемонстрували представники команди майстрів з єдиноборств Центрального спортивного клубу Збройних Сил України (старший тренер майор Андрій Парталян).

Так, армійські борці вибороли 4 бронзові медалі (солдат-контрактник Юрій Леденьов (55 кг), прапорщик Євген Хавілов (60 кг), представник спортивного активу ЦСК ЗС України Андрій Нагорний (74 кг), працівник Збройних Сил України Павло Олійник (96 кг).

За результатами виступів планується, що четверо армійців-призерів представлятимуть країну на чемпіонаті Європи, який пройде в Тбілісі.