Україна приєдналася до операції НАТО з протидії піратству "Океанський щит"

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, про приєднання України до операції оголосив Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен, відкриваючи у п’ятницю у Брюсселі засідання Комісії Україна-НАТО.

"Я щойно обмінявся листами з Міністром оборони України Павлом Лебедєвим, які підтверджують участь України в операції НАТО з протидії піратству "Океанський щит", – повідомив генсек НАТО.

Нагадаємо, що 21-22 лютого Міністр оборони України Павло Лебедєв перебуває з офіційним візитом у Штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, де бере участь у засіданнях Комісії Україна-НАТО та Північноатлантичної Ради НАТО на рівні міністрів оборони.

Як уточнили у Місії України при НАТО, ця угода формалізує статус України як першої країни-партнера, яка беру участь в операції по боротьбі з піратством “Океанський щит” та єдиної країни-партнера Альянсу, яка бере участь у всіх його операціях.

Планується, що у листопаді флагман Військово-Морських Сил Збройних Сил України фрегат “Гетьман Сагайдачний” із палубним вертольотом та групою спецназу братиме участь в операції НАТО з протидії піратству “Океанський щит”.