У Луганську відбувся Перший кадетський бал

Кадетський бал у Луганську

– Ідея проведення заходу виникла давно. Дуже приємно, що це добре починання підтримали керівники місцевих органів самоврядування. Із великим задоволенням ліцеїсти чекали на цей дійсно святковий день. На загальну підготовку та спільні із дівчатами репетиції пішло декілька місяців. Паралельно кадети знайомилися з етикетом та історією світських балів. Проте обличчя усіх юних учасників балу довели те, що старання були не даремні, – зазначив начальник ліцею полковник Валерій Ємбаков.

До ліцеїстів з побажаннями успішного опанування військової справи звернулися: голова Луганської обласної ради Валерій Голенко, його заступник Анатолій Івченко, директор Департаменту освіти і науки, сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації Ірина Цимбал.

– Ми продовжуємо піднімати престиж військової служби в регіоні. Більшість з присутніх ліцеїстів-старшокурсників незабаром поповнять лави професійних військових, стануть на захист своєї Батьківщини. Тож, сподіваюся, юнаки у військовому однострої, разом із майбутньою відповідальністю, на собі відчують й усю красу і романтику офіцерського життя, – зазначив голова Луганської обласної ради Валерій Голенко і пообіцяв й надалі проводити подібні заходи, поступово збільшуючи їхні масштаби.

Фото: прес-служба Міністерства оборони України