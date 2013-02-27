Молодь Одещини обирає військові професії

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, про це під час брифінгу для представників регіональних ЗМІ у Гарнізонному будинку офіцерів розповів офіцер відділу комплектування та призову Одеського обласного військового комісаріату капітан Сергій Скоробагатько.

Він також розповів про навчальні заклади, які готують фахівців для Збройних Сил України, оприлюднив статистичні дані з відбору претендентів на навчання у вузах Міністерства оборони України. Зокрема, за словами офіцера, при виборі майбутньої професії молодь області надає перевагу командним військовим спеціальностям.

У свою чергу старшина першого курсу факультету Високомобільних десантних військ та розвідки Військової академії (м.Одеса) молодший сержант Максим Неутолімов та вихованець Одеського ліцею з посиленою військовою та фізичною підготовкою Іван Личов розповіли про умови вступу та особливості навчання у своїх навчальних закладах, а також про власні мотиви та думки при виборі військової професії.

Наприкінці зустрічі його учасники відповіли на запитання журналістів щодо конкурсу у військові виші, підготовки військовослужбовців-контрактників, військових спеціальностей, які можуть освоїти жінки.