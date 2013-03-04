Олійник: Надлишкове військове майно реалізовуватиметься чесно і прозоро

– Особлива увага у стратегічних державних документах в сфері оборони звертається на підняття престижу військової служби, іміджу Збройних Сил. Це нерозривно зв’язано з підвищенням соціального статусу захисників Вітчизни. Сьогодні в Міністерстві оборони України ця робота здійснюється шляхом збільшення грошового забезпечення військовослужбовців, забезпечення їх житлом, – зазначив він.

Перший заступник глави оборонного відомства поінформував, що у Міністерстві оборони України розробляється механізм вирішення житлової проблеми військовослужбовців шляхом використання земель оборони. Його впровадження потребує, в тому числі, внесення змін до законодавства України.

– Опрацьовується перелік земельних ділянок військових містечок, забудова яких дасть можливість отримати житло без залучення коштів державного бюджету. Планується на законодавчому рівні врегулювати механізм реалізації нерухомого військового майна разом із земельними ділянками, на яких воно розташоване, – зазначив він.

Олександр Олійник розповів, що в Міністерстві оборони України опрацьовано проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму використання земель оборони”, який унормовує процедури відчуження об’єктів нерухомого військового майна разом із земельними ділянками державної форми власності. Нині він проходить розгляд у центральних органах виконавчої влади.

– Все майно реалізовуватиметься чесно і прозоро, через продаж на публічних аукціонах. Кошти від реалізації будуть спрямовані на фінансування програм реформування та розвитку Збройних Сил України, будівництво та придбання житла, виплату військовослужбовцям грошової компенсації за неотримане житло, вирішення інших соціальних проблем, – наголосив перший заступник глави оборонного відомства.