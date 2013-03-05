Українські миротворці в Косово взяли участь у навчаннях КФОР

Днями на військовій базі “Vrelo”, що поблизу міста Приштіна, відбулися спільні навчання португальського, угорського та марокканського контингентів, що входять до складу багатонаціональної бойової групи “WEST” сил КФОР у Косово.

Під час проведення навчань, в ході яких відпрацьовувались елементи взаємодії забезпечення пересування військ КФОР, успішно демонстрували свої навички та можливості українські військовослужбовці з групи розмінування інженерної роти на чолі з капітаном Олегом Снопком.

Загоном забезпечення пересування військ КФОР командував командир інженерної роти капітан Андрій Братащук. У його підпорядкуванні знаходилася спеціальна важка інженерна техніка німецького контингенту. Також до навчань залучався український медичний автомобіль та лікар медпункту.

Після практичної фази виконання поставлених завдань, українські сапери отримали схвальні відгуки від офіцерів штабу КФОР. Окремо був відзначений вожатий мінно-пошукової собаки прапорщик Станіслав Чопик, у якого вже є досвід виконання завдань з інженерної розвідки місцевості та знешкодження вибухонебезпечних предметів у складі Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан.

– Ці навчання – ще одна можливість для військовослужбовців інженерної роти продемонструвати свій професіоналізм, як це вже не раз було на подібних заходах з португальською, польською та словенською ротами. На даний час, за висновками офіцерів штабу КФОР, український інженерний підрозділ готовий до виконання покладених сумісних завдань як у складі багатонаціональної бойової групи “EAST”, так і у складі багатонаціональної бойової групи “WEST”, – зазначив командир національного контингенту 16-ї ротації в Косово підполковник Ілля Федоренко.