У Києві відбулася зустріч делегацій оборонних відомств України і Росії

Сьогодні, 6 березня, у Києві завершилася зустріч делегацій оборонних відомств України та Російської Федерації в рамках VII засідання Підкомісії з питань співробітництва між збройними силами України та Російської Федерації Підкомітету з питань безпеки Українсько-Російської міждержавної комісії.

Учасники заходу обговорили поточні питання та визначили перспективні напрямки двостороннього співробітництва між збройними силами обох країн.

На початку зустрічі голова української частини Підкомісії заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Григорій Саковський зазначив, що українська сторона розглядає це співробітництво як стратегічний напрям, що служить зміцненню дружніх стосунків між країнами. Аналізуючи роботу Підкомісії у минулі роки він відзначив, що вона була досить продуктивною.

Очільник російської частини Підкомісії – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерал-полковник Олександр Постніков висловив українцям подяку за високопродуктивну роботу та позитивні результати. На його переконання, це співробітництво йде на користь збройним силам обох країн.

На попередньому засіданні Підкомітету, яке відбулося минулого року у Москві, було прийнято рішення реалізації плану співпраці між оборонними відомствами країн на поточний та підготовці підписання планів на наступний рік. Минулого року план співпраці був реалізований у визначені терміни. Окрім цього, разом з плановими, було проведено низку заходів, які попередньо не визначалися. Це тільки сприяло розвитку співпраці між збройними силами обох країн, - зазначають у Міноборони України.

Наймасштабнішими заходами оборонного співробітництва були командно-штабні навчання “Фарватер миру – 2012”, “Слов’янська співдружність – 2012” та інші.

На 2013 рік, спільними зусиллями заплановано провести близько 80 заходів, майже половина з яких пройде в Російській Федерації.

Було відзначено, що робота по реалізації окремих рішень Підкомісії продовжується.

Російська сторона поінформувала про поточний стан процедури погодження Проекту Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у сфері боротьби з піратством.

Підкомісія постановила влітку цього року провести робочу зустріч експертів та розглянути проект Угоди, а в ході проведення навчань “Фарватер миру – 2013” відпрацювати елементи спільних антипіратських дій.

Також російська сторона пообіцяла надати доопрацьований проект Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво у сфері військового фельд’єгерсько-поштового зв’язку.

Сторони також обговорили питання використання полігону злітно-посадкових систем “Нитка” та удосконалення пов’язаної з цим нормативно-правової бази.

Зокрема, російська сторона виявила зацікавленість у використанні “Нитки” для підготовки своїх пілотів морської авіації.

Також сторони вирішили розширити рамки співпраці у сфері інженерного забезпечення. Українська сторона запропонувала створити спільний інженерний батальйон (гуманітарний) для виконання комплексу завдань з розмінування місцевості (об’єктів) від вибухонебезпечних предметів в ході миротворчих операцій.

Українська частина Підкомісії висловила зацікавленість у направленні своїх представників (спостерігачів) для участі у заходах оперативної і бойової підготовки ЗС РФ у наступному році. Російська сторона повідомила, що також готова прийняти спостерігачів для участі в активній фазі командно-штабних навчань Повітряно-десантних військ у другому півріччі цього року.

Крім того, було обговорено питання продовження практики обміну досвідом реформування і розвитку збройних сил обох країн. Українська сторона запропонувала провести у Києві робочу зустріч експертів для обговорення питань, які цікавлять країни.

Наступне засідання Підкомісії буде проведено в наступному році у Російській Федерації.