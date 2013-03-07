Міністр оборони Лебедєв привітав жінок-військовослужбовців

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Відкриваючи урочисті збори, Міністр оборони України Павло Лебедєв зазначив, що жінки-військовослужбовці нарівні з чоловіками у військових одностроях стоять на захисті Батьківщини.

– Щедрість ваших душ зігріває, сила духу – захоплює, а краса – вселяє віру в те, що світ буде врятований. У цей день усі ми, чоловіки, прагнемо одного – щоб ви відчули нашу щирість, безмірну вдячність за вашу любов і турботу, які роблять нас сильнішими і надихають на нові досягнення, – наголосив керівник вітчизняного оборонного відомства.

Він сердечно привітав жінок, які пов’язали свою долю з армією і гідно несуть на своїх плечах обов’язки військової служби.

– Своєю невтомною працею жінки-військовослужбовці і працівники ЗС України підтримують обороноздатність нашої держави. Сьогодні у Збройних Силах України понад 16,5 тисяч жінок носять погони, ще близько 31 тисячі – працюють на посадах державних службовців і працівників Збройних Сил України, – зазначив Павло Лебедєв.

Глава оборонного відомства окремо подякував дружинам військовослужбовців – за терпіння і розуміння проблем своїх чоловіків, за те, що вони є для них надійним тилом.

– Вірю, що ви завжди будете сильними і ніжними, здатними вселяти впевненість у наші серця. Низький уклін солдатським матерям, які виховали із своїх дітей справжніх патріотів. Сьогодні ваші сини гідно виконують конституційний обов’язок у лавах Збройних Сил України, охороняють мир і суверенітет нашої держави, – наголосив Міністр оборони.

Від імені колегії Міністерства оборони та себе особисто Павло Лебедєв побажав жінкам здоров’я та наснаги у благородній справі служіння Батьківщині, після чого відбулася церемонія нагородження з нагоди свята.

За значний особистий внесок у справу розвитку та забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, бездоганну службу, зразкове виконання військового (службового) обов’язку, високий професіоналізм та з нагоди Міжнародного жіночого дня Міністр оборони України Павло Лебедєв нагородив цінним подарунком – годинником наручним жіночим начальника поліклініки Національного університету оборони України майора медичної служби Людмилу Дрок, офіцера відділу Центрального управління речового забезпечення ЗС України Тилу Збройних Сил України капітана Юлію Плотнікову, відповідального виконавця відділення Комендатури Міністерства оборони України прапорщика Ольгу Багдасарян, провідного бухгалтера служби Державного науково-дослідного інституту авіації прапорщика у відставці Людмилу Чучіну, відповідального виконавця 307-го дисциплінарного батальйону сержанта Юлію Войцеховську.

Грамотою від Міністра оборони нагороджені заступник начальника служби Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗС України підполковник Юлія Тарасюк та діловод групи Центрального військово-медичного управління ЗС України працівник ЗС України Галина Купрійчук.

Подяку від Міністра оборони України оголошено офіцеру відділу Головного фінансово-економічного управління Генерального штабу ЗС України майору Марині Марко, науковому співробітнику науково-дослідного відділу Центрального науково-дослідного інституту ЗС України майору Ірині Чернишовій, телефоністу роти зв’язку 101-ї окремої бригади старшому солдату Людмилі Марак, провідному спеціалісту відділу Центрального автомобільного управління ЗС України Озброєння ЗС України працівнику ЗС України Аліні Баришевській, головному спеціалісту служби Центрального автомобільного управління ЗС України Озброєння ЗС України працівнику ЗС України Тетяні Галич-Грачовій, головному спеціалісту служби Головного управління оперативного забезпечення ЗС України працівнику ЗС України Іванні Каплюк, діловоду відділення Командування високомобільних десантних військ ЗС України працівнику ЗС України Ірині Росляковій.

Урочистості завершилися святковим концертом.