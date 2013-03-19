Українські військові взяли участь у заходах з нагоди Дня моряка-підводника

Перший заступник командувача ВМС ЗС України віце-адмірал Сергій Єлісєєв під час виступу на мітингу привітав присутніх зі святом, висловив від імені командування і військової ради флоту слова подяки ветеранам війни і флоту за активну участь у військово-патріотичному вихованні молодих захисників Вітчизни. Віце-адмірал наголосив на тісній і конструктивній співпраці, яка має місце у відносинах між українськими і російськими підводниками, зазначивши при цьому, що за останні роки ця співпраця стала вже традиційною.

Завершився захід проходженням урочистим маршем підрозділів почесної варти і військових оркестрів двох флотів.

Командир підводного човна «Запоріжжя» капітан 2 рангу Роберт Шагеєв в інтерв’ю журналістам зазначив, що на даний час продовжується планова підготовка екіпажу корабля. Він нагадав, що у 2012 році успішно завершилися заводські випробовування «Запоріжжя», вперше за багато років підводний човен вийшов у море, де здійснив ходові випробування у надводному положенні, занурення на перископну глибину.

– Завдяки всебічній допомозі з боку керівництва держави, Збройних Сил та командування флоту, нам вдалося виконати поставлені завдання. На поточний рік ми маємо ще більш амбітну мету – ввести човен до складу сил постійної готовності, – наголосив капітан 2 рангу Роберт Шагеєв.

Також, за інформацією командира, планується, що цього року екіпаж човна буде складати курсові завдання, а сам човен буде проходити доковий ремонт, а також брати участь у навчанні різнорідних сил та заходах з нагоди Дня флоту України.

В Одесі також урочисто відзначили 107-у річницю з дня створення підводних сил у складі військово-морського флоту на теренах Співдружності незалежних держав. На запрошення Громадської організації «Об’єднання ветеранів-підводників, ветеранів флоту і ветеранів Великої Вітчизняної війни, військової служби міста Одеси ім. Героя Радянського Союзу контр-адмірала М.О.Луніна» у святкових заходах взяли участь військовослужбовці місцевого гарнізону.

Розпочались урочистості з нагоди Дня моряка-підводника на Алеї Слави у Центральному парку культури та відпочинку імені Т.Шевченка. Для відзначення свята тут зібрались ветерани, учнівська та студентська молодь, представники державних органів влади і місцевого самоврядування, громадських організацій.

Під час урочистого мітингу від імені командувача Південного оперативного командування генерал-майора Анатолія Сиротенка, Військової ради та усього колективу ветеранів підводників зі святом привітав перший заступник командувача Південного ОК генерал-майор Олександр Розмазнін, а командир Західної військово-морської бази капітан 2-го рангу Євген Кінзерський передав привітання командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірала Юрія Іл’їна. Військовослужбовці вручили ветеранам грамоти та привітальні адреси.

У свою чергу ветерани-підводники розповіли учасникам мітингу про особливості служби на підводних човнах, героїчну долю одеситів контр-адмірала Миколи Луніна та капітана 3-го рангу Олександра Маринеско, поділилися спогадами про власні бойові будні під час служби в підводних силах флоту.

Після завершення мітингу присутні поклали вінки та квіти до могили Невідомому матросу.

Протягом тижня у одеських школах та дислокованих у гарнізоні військових частинах і підрозділах заплановано проведення різноманітних тематичних заходів, присвячених вшануванню ветеранів-підводників.