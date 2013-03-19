З Харківщини вивезено ще близько 380 тонн «меланжу»

Напередодні небезпечну рідину завантажили до 7-ми спеціальних залізничних цистерн із дотриманням усіх технологічних норм. Військове майно направили до Російської Федерації з метою подальшої утилізації на одному з державних підприємств оборонно-промислового комплексу, що неподалік міста Ніжній Новгород.

– За допомогою міжнародної організації у першій половині 2012 року військова частина позбавилася від 2 тисяч тонн окислювача ракетного пального «меланж». На той час це складало 42% від усіх наших запасів. Торік, після невеличкої перерви, 18 грудня ми продовжили вивезення залишків меланжу. Таким чином за останні 3 місяці здійснено три відправки військового вантажу загальною кількістю понад 1 тисяча 130 тонн, – зауважив командир Складу ракетного пального Сухопутних військ підполковник Олександр Ніколаєв.

Згідно з умовами продовження міжнародного проекту Україна – ОБСЄ, до кінця цього літа передбачено вивезення всього «меланжу» з Харківщини у кількості понад 2,7 тисяч тонн, що зберігалися станом на початок грудня 2012 року.

За ходом відправки чергової партії меланжу простежили співробітник офісу ОБСЄ з екологічних питань Олександр Савел’єв, експерт програми ОБСЄ – Україна Олег Прокопенко, начальник тилу командування Сухопутних військ ЗС України полковник Володимир Труновський та інші.

За словами представників європейської сторони, на спільний проект Україна – ОБСЄ щодо вивезення і утилізації меланжу, який розпочато у 2009 році, країнами-донорами виділено 18 мільйонів євро. Так, понад 10 мільйонів євро пішло на вивезення з України майже 9 тисяч тонн цієї небезпечної речовини із військових частин, дислокованих на Вінниччині, Івано-Франківщині, Львівщині та Київщині. Решту ж грошей направили для позбавлення від меланжу в Харківській та Одеській областях, а також на заходи щодо утилізації.

– Умови зберігання меланжу, що знаходиться у військовій частині, та відпрацьована система охорони відповідають самим високим вимогам. Підтвердженням цьому є позитивна оцінка нашої діяльності комісіями різної підпорядкованості, у тому числі й представниками місцевих органів самоврядування. Тому якихось приводів для хвилювання у місцевих мешканців абсолютно немає, – запевнив підполковник Олександр Ніколаєв.

Вивезення наступної партії меланжу з території Харківщини заплановано на другу половину квітня поточного року.

Довідка. Фінансову сторону забезпечення даного довгострокового проекту, який розпочато у 2009 році, повністю узяли країни, серед яких: Данія, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Польща, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швеція та США.

Станом на 19 березня після вивезення третьої парії військового вантажу у смт Шевченкове Харківської області на Складі ракетного пального Сухопутних військ залишається ще понад 1,9 тисячі тонн меланжу та рідини інших типів.